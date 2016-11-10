Лавров выразил надежду на нормализацию отношений с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на нормализацию отношений с Вашингтоном после состоявшихся в США президентских выборов.

«Рассчитываем, что отношения между Россией и США, которые сейчас переживают весьма и весьма неблагоприятный период, будут выправляться и станут нормальными, что отвечает интересам наших народов и всего международного сообщества», - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что несмотря на целый ряд замечаний, признано, что выборы в США соответствуют всем имеющимся стандартам.

«Есть американское законодательство, есть американская избирательная система, которая весьма специфическая, как вы знаете. Она предполагает не прямое избрание главы государства, а опосредованное, через коллегию выборщиков. И это уже не первый раз, когда кандидат, получивший большинство голосов населения, не получает большинство в коллегии выборщиков», - сказал глава МИД РФ.

Он также вспомнил разговор с госсекретарем Кондолизой Райс многолетней давности, которая, попросила Лаврова не волноваться, так как такова внутренняя система в США. «Мы и не волнуемся», - заключил министр. Об этом сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: выборы
Организации: МИД
Следующая новость Газировка может вызвать бессонницу

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО