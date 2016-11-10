Лавров выразил надежду на нормализацию отношений с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на нормализацию отношений с Вашингтоном после состоявшихся в США президентских выборов.

«Рассчитываем, что отношения между Россией и США, которые сейчас переживают весьма и весьма неблагоприятный период, будут выправляться и станут нормальными, что отвечает интересам наших народов и всего международного сообщества», - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что несмотря на целый ряд замечаний, признано, что выборы в США соответствуют всем имеющимся стандартам.

«Есть американское законодательство, есть американская избирательная система, которая весьма специфическая, как вы знаете. Она предполагает не прямое избрание главы государства, а опосредованное, через коллегию выборщиков. И это уже не первый раз, когда кандидат, получивший большинство голосов населения, не получает большинство в коллегии выборщиков», - сказал глава МИД РФ.

Он также вспомнил разговор с госсекретарем Кондолизой Райс многолетней давности, которая, попросила Лаврова не волноваться, так как такова внутренняя система в США. «Мы и не волнуемся», - заключил министр. Об этом сообщает ТАСС.