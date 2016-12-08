Лавров выразил Керри недоумение по поводу недружественных шагов Белого дома

На состоявшейся встрече в Гамбурге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил госсекретарю США Джону Керри сожаление по поводу того, что действующая администрация Белого дома продолжает предпринимать недружественные шаги в отношении России.

«Затрагивались некоторые вопросы двусторонней сферы отношений. Лавров выразил сожаление тем, что администрация Обамы продолжает предпринимать недружественные шаги в попытке напоследок подорвать основы нормального взаимодействия между Россией и США», - цитирует ТАСС сообщение МИД РФ.

Как отметили в министерстве, Лавров и Керри обсудили пути преодоления конфликта в Сирии с акцентом на военную и гуманитарную ситуацию в Восточном Алеппо.

«Собеседники согласились с необходимостью скорейшего возобновления межсирийских переговоров под эгидой ООН. При этом Лавров вновь указал на то, что ключевым условием урегулирования является решительная борьба против террористических группировок», - говорится в документе.