Лавров встретится с Керри и Штайнмайером на полях саммита ОБСЕ в Гамбурге

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет встречи с госсекретарем США Джоном Керри и главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером на полях заседания ОБСЕ в Гамбурге. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Сегодня министр направляется в Гамбург, и на полях этого заседания состоится большое количество двусторонних встреч. В частности, на сегодня запланирована встреча с госсекретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел Германии Штайнмайером, — цитирует Захарову РИА «Новости».

По словам главы департамента информации и печати МИД РФ, в последующие дни Лаврову предстоят встречи «в формате глав внешнеполитических ведомств государств-членов ОДКБ», а также двусторонние переговоры, в частности, «с коллегами из Австрии, Казахстана, Испании, Армении».