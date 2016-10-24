Лавров вновь напомнил Керри о необходимости разделения оппозиции и боевиков в Алеппо

В телефонной беседе между главами внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Джона Керри вновь обсуждалось урегулирование ситуации в сирийском Алеппо. Глава российского МИД в очередной раз напомнил коллеге необходимость размежевать силы «умеренной оппозиции» и боевиков.

«В центре внимания находилось положение в Сирии. Сергей Лавров обратил внимание на то, что незаконные вооруженные формирования, удерживающие восточную часть Алеппо, ответили на введение сирийскими властями гуманитарной паузы огнем по жителям, пытавшимся покинуть город, и новыми атаками», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Лавров подчеркнул также, что США должны выполнить свою часть соглашений по Сирии.

«Условлено продолжить по линии экспертов поиск путей нормализации на этой основе ситуации в Алеппо», - сообщили в МИД РФ.

В числе обсуждавшихся вопросов была также обстановка в Ираке и некоторые аспекты двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.