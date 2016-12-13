Лавров устал от постоянных причитаний Вашингтона по поводу ситуации в Алеппо

Москва уже устала слушать постоянные причитания Вашингтона о том, что необходимо немедленно прекратить все боевые действия в сирийском Алеппо. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

- Что касается Алеппо, то мы устали уже слушать причитания американских коллег из нынешней администрации по поводу того, что надо немедленно прекратить боевые действия, а русские хотят сделать это только тогда, когда будут согласованы коридоры, - цитирует Лаврова ТАСС.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, американскую сторону не устраивают три дня на прекращение боевых действий, она настаивает на немедленном прекращении огня.

- Но если вспомнить историю, то с начала сентября можно было потратить два-три-четыре, семь дней и такие коридоры согласовать, чтобы боевики ушли из Алеппо, и чтобы там была восстановлена законная легитимная власть. Вместо того чтобы этим заниматься, нас призывают каждый день назавтра прекратить боевые действия, призывают к этому же сирийские вооруженные силы, а сами не делают ничего: палец о палец не ударили для того, чтобы, как говорится, отмежевать своих «умеренных» от чужих террористов, - подчеркнул Лавров.

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