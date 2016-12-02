Лавров уличил Запад в двойных стандартах в Йемене и на Украине

Выступая в столице Италии на конференции «Средиземноморье: римский диалог», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил недоумение тем, что на востоке Украины до сих пор продолжается так называемая антитеррористическая операция против ДНР и ЛНР.

- Честно скажу: мне непонятно, почему на Украине до сих пор проходит так называемая антитеррористическая операция, и лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик называют террористами и сепаратистами. Ведь лидеры ДНР и ЛНР подписали Минские соглашения. Они сделали это по настоянию президента Украины Петра Порошенко, который хотел, чтобы они лично это сделали, а теперь им говорят, что они не легитимны, не могут участвовать в выборах и должны уйти. И такие условия выдвигаются в качестве предварительных постоянно, раз за разом, - цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российского МИД подчеркнул, что достигнутые в Минске договоренности являются единственным форматом урегулирования ситуации в Донбассе. Однако не все силы на Украине согласны с теми условиями, которые подписал президент Петр Порошенко.

- Начиная с февраля 2015 года, «нормандская четверка» и Контактная группа занимались тем, что пытались убедить украинцев в том, что надо выполнять принятые на себя обязательства, - подчеркнул Лавров.

Он напомнил, как западные державы призывали бывшего президента Украины Виктора Януковича не применять силу против протестующих и подписать соглашение с оппозицией, а буквально на следующий день это соглашение, гарантами которого выступили в том числе Франция и Германия, было растоптано и произошел путч, в результате которого вместо правительства национального единства пришло к власти правительство «победителей» Майдана.

Лавров также обратил внимание на то, что вместо того, чтобы призвать нынешние власти на Украине воздержаться от использования силовиков и армии против собственного народа, западные страны лишь призвали Киев к «пропорциональному применению силы».

Лавров провел параллель между кризисами в Йемене и на Украине и выразил непонимание, почему в первом случае Запад и его союзники выступают за возвращение свергнутого президента, а применительно к Януковичу – нет.

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