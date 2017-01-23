Лавров уличил Порошенко в попытке увильнуть от выполнения Минских соглашений

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в Москве вызывают серьезную обеспокоенность последние заявления президента Петра Порошенко о нежелании проводить реформы, прописанные в Минских соглашениях.

По словам Лаврова, слова Порошенко о том, что Киев не будет делать ничего для реализации политических положений Минских договоренностей, пока не будут выполнены все аспекты, касающиеся сферы безопасности, включая восстановление полного контроля украинских Вооруженных сил над границей с Россией, «прямо противоречит тому, что записано в Комплексе мер», который предусматривает, что контроль над российско-украинской границей будет полностью восстановлен лишь после выполнения всех политических положений, включая проведение амнистии, обеспечение особого статуса Донбасса и закрепление его в конституции Украины, а также проведение выборов под контролем ОБСЕ, - сообщает РИА «Новости».

Лавров заявил также, что Порошенко «пытается увильнуть от своих обязательств», и выразил надежду, что Германия и Франция, который выступают гарантами Минских соглашений, обратят внимание на «неподобающее заявление» украинского лидера.