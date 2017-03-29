Лавров уличил Киев в желании «похоронить минские соглашения»

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что руководство Украины ждет, когда другие стороны первыми откажутся от реализации договоренностей.

«Я считаю, что правительство Украины и президент Петр Порошенко лично хотят их похоронить», - сказал министр в интервью изданию The National Interest. При этом он добавил, что Киев стремится сделать это таким образом, чтобы возложить ответственность на Россию и население востока Украины.

По мнению Лаврова, украинский лидер совершил ошибку, когда не воспользовался моментом и не убедил парламент страны и оппозицию в том, что выполнение минских соглашений является выгодным. Договоренности поддержал Евросоюз, в который так стремится Украина.