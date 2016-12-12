Лавров уличил Еврокомиссию в желании любой ценой сохранить транзит газа через Украину

По итогам переговоров с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Еврокомиссия делает все возможное и невозможное, чтобы сохранить за Украиной статус транзитера газа после 2019 года.

По словам министра, энергетический диалог между Россией и Еврокомиссией то и дело буксует из-за политизированного подхода ЕК, который выражается в том, чтобы «выгородить абсолютную неспособность украинского руководства выполнить Минские договоренности».

- Искусственное требование о том, чтобы любой ценой сохранить транзит через Украину после 2019 года, даже ценой убытков для России и стран ЕС, является вопиющим примером. Но именно эту позицию сейчас Еврокомиссия упорно отстаивает на переговорах с нами, - цитирует Лаврова ТАСС.

Новости по теме
Теги:
События: газ
Организации: МИД
Следующая новость Додон намерен встретиться с новым главой Приднестровья и возобновить переговоры

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО