Лавров уличил Еврокомиссию в желании любой ценой сохранить транзит газа через Украину

По итогам переговоров с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Еврокомиссия делает все возможное и невозможное, чтобы сохранить за Украиной статус транзитера газа после 2019 года.

По словам министра, энергетический диалог между Россией и Еврокомиссией то и дело буксует из-за политизированного подхода ЕК, который выражается в том, чтобы «выгородить абсолютную неспособность украинского руководства выполнить Минские договоренности».

- Искусственное требование о том, чтобы любой ценой сохранить транзит через Украину после 2019 года, даже ценой убытков для России и стран ЕС, является вопиющим примером. Но именно эту позицию сейчас Еврокомиссия упорно отстаивает на переговорах с нами, - цитирует Лаврова ТАСС.