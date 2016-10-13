Лавров удачно пошутил в эфире CNN

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала CNN придумал удачный каламбур. Ведущая передачи в ответ на шутку дипломата рассмеялась до слез.

Американская телеведущая спросила у Лаврова, что он думает о скандале, который разгорелся вокруг Дональда Трампа. Напомним, накануне было обнародовано скандальное оскрбительное видео, где Трамп говорит, что может трогать женщин за интимные места ("Grab them by the pussy"). Лаврову напомнили про российскую группу Pussy Riot и спросили, что он думает о Pussy Riot Дональда Трампа.

Лавров отметил, что вокруг предвыборной компании в США столько "пуссей", что он не хотел бы их комментировать. В переводе с английского слово "pussy" переводится как обозначение женских половых органов, сообщает Дни.ру.

Выборы президента США назначены на 8 ноября. Кандидатами на этот пост являются Дональд Трамп и Хиллари Клинтон.

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