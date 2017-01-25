Лавров сравнил «мастера сделок» Трампа с умеющим договариваться Путиным

Выступая на «правительственном часе» в Государственной думе РФ министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду на то, что главы России и США сумеют найти общий язык, поскольку Дональд Трамп считается «мастером сделок», а Владимир Путин «умеет договариваться».

- Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже умеет договариваться, и всегда в интересах России, - цитирует Лаврова ТАСС.

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства заявил, что не испытывает иллюзий по поводу возможной перезагрузки отношений между Россией и США при Трампе.

- Мы не испытываем иллюзий, что будет новая перезагрузка с США, никаких наивных ожиданий у нас нет, - подчеркнул Лавров.

Ранее, в ходе своего выступления, глава МИД пояснил, что кризис в отношениях Москвы и Вашингтона можно преодолеть только со временем и при условии серьезной работы с двух сторон.