Лавров сообщил сроки встречи Путина с Трампом
Президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в июле. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он уточнил, что встреча состоится на саммите G20 в Гамбурге. По словам Лаврова, главы государств в недавнем телефонном разговоре подтвердили намерение встретиться.
«И сегодня мы с Рексом Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться по тем пунктам повестки дня, о которых я упомянул — и по Сирии, и по другим вопросам, с тем, чтобы к этой встрече мы подготовили какие-то зримые, осязаемые результаты», - цитирует главу МИД РФ РИА «Новости».
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