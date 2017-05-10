Лавров сообщил сроки встречи Путина с Трампом

Президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в июле. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он уточнил, что встреча состоится на саммите G20 в Гамбурге. По словам Лаврова, главы государств в недавнем телефонном разговоре подтвердили намерение встретиться.

«И сегодня мы с Рексом Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться по тем пунктам повестки дня, о которых я упомянул — и по Сирии, и по другим вопросам, с тем, чтобы к этой встрече мы подготовили какие-то зримые, осязаемые результаты», - цитирует главу МИД РФ РИА «Новости».