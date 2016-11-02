Лавров сообщил о сохранении каналов общения между РФ и США по Восточному Алеппо

Несмотря на сложные взаимоотношения между странами, Москва и Вашингтон сохранили каналы общения по ситуации в Сирии и, в частности, в Восточном Алеппо. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

- У нас сохраняются каналы общения по проблеме Сирии, включая Восточный Алеппо. Надеюсь, что каких- то результатов мы достигнем и что наши американские партнеры не отзовут свое согласие, как они это сделали в отношении договоренностей от 9 сентября, - цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российского МИД также подчеркнул, что ранее Россия и США обговаривали возможность совместных военных действий по освобождению от боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) сирийского города Ракка, однако в дальнейшем Вашингтон от этой идеи отказался.

- В свое время, когда у нас с США еще вырисовывалась конкретная, хорошая перспектива координации действий в Сирии в плане борьбы с террористами, укрепления режима прекращения боевых действий для тех, кто отмежевался от террористов, упоминалась и Ракка как потенциальный предмет наших совместных акций. Однако потом американцы эту тему не затрагивали, - сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ уточнил, что недавно появилось сообщение, что наступление сил международной коалиции на Ракку перенесено на неопределенный срок.