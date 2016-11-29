Лавров сообщил об отсутствии «прорывов» на совещании в «нормандском формате»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи в Минске глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» заявил, что никаких «прорывов» в переговорном процессе не произошло.

- Минские договоренности буксуют, даже не удается согласовать последовательность шагов. Последовательность шагов в сфере безопасности и политических реформ пока согласовать не удается, - цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, нарушений в сфере безопасности, отвода техники в разы больше со стороны Украины, нежели со стороны провозглашенных республик.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что «нормандская четверка» не подвергает сомнению договоренности лидеров стран в Берлине и Париже 19 октября нынешнего года.

Глава российского МИД также заявил, что вопрос размещения на востоке Украины военизированной миссии ОБСЕ не обсуждается.

- Сегодня никто не поднимал этот вопрос. Никто даже не помышляет о военизированной миссии ОБСЕ или какой-нибудь другой, - подчеркнул Лавров.