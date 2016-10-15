Лавров сообщил об обсуждении «интересных идей» на переговорах в Лозанне
Участники многосторонних переговоров по Сирии в Лозанне обсудили несколько интересных идей и договорились продолжить контакты в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Сегодня в Лозанне прошла встреча представителей России, США и ряда региональных держав по Сирии.
Переговоры продлились четыре с половиной часа. Совместного заявления по итогам встречи не планируется, сообщает РИА Новости.
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