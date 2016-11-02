Лавров считает неизбежным решение спорных вопросов между РФ и США путем переговоров

Несмотря на имеющиеся противоречия и полярность в оценках каких-то событий, Москва и Вашингтон все равно рано или поздно сядут за стол переговоров, и чем раньше это произойдет, тем лучше. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что проблемы во взаимоотношениях между Россией и США копились давно, задолго до начала событий на Украине.

- Они начались с тех пор, как США увидели, что мы не берем под козырек каждый раз, когда обсуждаем с ними какую-то международную проблему, когда они увидели, что президент России Владимир Путин восстанавливает самостоятельность нашей внешней политики. Его курс предполагает учет интересов партнеров в международных переговорах, а не выстраивание в одну шеренгу за лидером, который уверен в своей исключительности, - цитирует Лаврова ТАСС.

Министр обратил внимание на полярность подходов глав государств. В частности, президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что США – это великая держава, но это не значит, что весь мир должен играть по их правилам.

- А пару-тройку месяцев назад президент США Барак Обама сказал, что правила в мире должны устанавливать именно они. Высокомерно, но наверное честно, - заметил Лавров.

Глава МИД РФ считает, что США придется осознать, что в одиночку никому в мире больше править не удастся.

- Если наши американские партнеры так думают, то им предстоит пройти через периоды достаточно болезненного осознания, что в одиночку никто в этом мире больше не сможет ничего сделать. Поэтому придется договариваться все равно, причем чем раньше это произойдет, тем лучше, - подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: переговоры
Организации: МИД
Следующая новость На Марсе обнаружен необычный металлический метеорит

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО