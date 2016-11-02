Лавров считает неизбежным решение спорных вопросов между РФ и США путем переговоров

Несмотря на имеющиеся противоречия и полярность в оценках каких-то событий, Москва и Вашингтон все равно рано или поздно сядут за стол переговоров, и чем раньше это произойдет, тем лучше. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что проблемы во взаимоотношениях между Россией и США копились давно, задолго до начала событий на Украине.

- Они начались с тех пор, как США увидели, что мы не берем под козырек каждый раз, когда обсуждаем с ними какую-то международную проблему, когда они увидели, что президент России Владимир Путин восстанавливает самостоятельность нашей внешней политики. Его курс предполагает учет интересов партнеров в международных переговорах, а не выстраивание в одну шеренгу за лидером, который уверен в своей исключительности, - цитирует Лаврова ТАСС.

Министр обратил внимание на полярность подходов глав государств. В частности, президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что США – это великая держава, но это не значит, что весь мир должен играть по их правилам.

- А пару-тройку месяцев назад президент США Барак Обама сказал, что правила в мире должны устанавливать именно они. Высокомерно, но наверное честно, - заметил Лавров.

Глава МИД РФ считает, что США придется осознать, что в одиночку никому в мире больше править не удастся.

- Если наши американские партнеры так думают, то им предстоит пройти через периоды достаточно болезненного осознания, что в одиночку никто в этом мире больше не сможет ничего сделать. Поэтому придется договариваться все равно, причем чем раньше это произойдет, тем лучше, - подчеркнул министр иностранных дел РФ.