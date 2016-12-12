Лавров рассказал об утвержденных Евросоюзом стандартах высказываний о России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, что в Евросоюзе существует письменная инструкция, как какая страна должна публично высказываться в адрес России.

- Не думаю, что открою большой секрет, если скажу, что нам известно о наличии в Евросоюзе письменных инструкций о том, как каждая страна, включая страны-кандидаты на вступление, должна публично высказываться при любом упоминании о России, - цитирует Лаврова ТАСС.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, там записано, что абсолютным обязательством всех этих стран надо произнести как мантру термины «аннексия Крыма», «оккупация Донбасса» и так далее.

- Очень похоже на то, что эта инструкция обязательна к исполнению, - подчеркнул Лавров.