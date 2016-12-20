Лавров рассказал о целях убийства посла РФ в Турции

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что целью убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова является попытка помешать процессу нормализации российского-турецких отношений.

Глава ведомства отметил, что это было сделано для того, чтобы помешать борьбе с терроризмом в Сирии.

Произошедшее накануне убийство российского посла Лавров назвал страшной трагедией, а также выразил благодарность россиянам, которые принесли цветы к зданию МИД РФ в Москве.

Убийца прошел на церемонию открытия выставки «Россия глазами турок» по удостоверению сотрудника полиции, после чего выстрелил российскому дипломату в спину и ранил еще нескольких человек. От полученного ранения Карлов скончался по дороге в больницу. По данным турецких СМИ, вооруженное нападение совершил Мевлют Мерт Алтынташ, уволенный из правоохранительных органов после неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Перед тем как открыть стрельбу, преступник прокричал «России отомстят за Сирию», сообщает «Экономика сегодня».