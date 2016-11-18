Лавров рассказал о целях российских ударов в Идлибе и Хомсе

ВКС РФ наносят удары в сирийских провинциях Идлиб и Хомс, чтобы предотвратить возможность отступления боевиков террористической группировки «Исламское государство» из иракского города Мосул в Сирию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

- Наши ВКС и сирийские ВВС работают только в провинциях Идлиб и Хомс для того, чтобы предотвратить попадание боевиков ИГИЛ, которые могут выходить из Мосула, в Сирию, - сказал он журналистам по итогам переговоров с госсекретарем США Джоном Керри в Лиме.

Ранее Минобороны РФ опубликовало в сети видео атаки ВКС РФ по позициям боевиков в Сирии. В операции впервые в истории ВМФ принял участие авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». С его борта по террористам отработали самолеты Су-33, сообщает «Экономика сегодня».

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