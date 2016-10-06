Лавров рассказал о темах предстоящих переговоров между Путиным и Олландом

На переговорах 19 октября в Париже президенты России и Франции Владимир Путин и Франсуа Олланд обсудят урегулирование конфликтов в Сирии и на Украине. Об этом, открывая встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

- Мы готовимся к визиту президента Путина во Францию 19 октября. Думаем, что этот визит будет иметь особое значение. У наших президентов будет возможность обсудить и состояние двусторонних отношений с учетом тех тенденций, которые в последнее время проявляются и среди деловых кругов двух стран, и сотрудников наших правительств. И, конечно, они будут обсуждать международные вопросы, прежде всего, Сирию, Украину, - цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил уверенность в том, что его встреча с французским коллегой будет носить максимально конкретный характер.