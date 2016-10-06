Лавров рассказал о темах предстоящих переговоров между Путиным и Олландом

На переговорах 19 октября в Париже президенты России и Франции Владимир Путин и Франсуа Олланд обсудят урегулирование конфликтов в Сирии и на Украине. Об этом, открывая встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

- Мы готовимся к визиту президента Путина во Францию 19 октября. Думаем, что этот визит будет иметь особое значение. У наших президентов будет возможность обсудить и состояние двусторонних отношений с учетом тех тенденций, которые в последнее время проявляются и среди деловых кругов двух стран, и сотрудников наших правительств. И, конечно, они будут обсуждать международные вопросы, прежде всего, Сирию, Украину, - цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил уверенность в том, что его встреча с французским коллегой будет носить максимально конкретный характер.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: МИД
Следующая новость Ученые назвали предел жизни человека

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО