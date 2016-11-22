Лавров рассказал о союзнических отношениях России и Белоруссии

Отношения России и Белоруссии носят союзнический характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании коллегий внешнеполитических ведомств двух стран.

- Мы смогли обеспечить подлинно союзнический характер наших отношений, показать все преимущества связанные с поступательным сближением, - приводит ТАСС слова главы МИД РФ.

Он отметил, что подходы Москвы и Минска в ООН совпадают практически по всем актуальным вопросам.

- Ценим то, что наши белорусские друзья выстраивают диалог с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом с учетом своих обязательств перед Евразийским экономическим союзом и ОДКБ, - добавил Лавров.