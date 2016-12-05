Лавров рассказал о согласовании РФ и США выхода боевиков из Восточного Алеппо

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о согласовании экспертами из РФ и США маршрутов и сроков выхода боевиков из Восточного Алеппо.

- Как только они будут согласованы, вступит в силы режим прекращения огня, - сказал Лавров, комментируя суть предложений госсекретаря США Джона Керри по Сирии в Риме.

Он также отметил, что боевики, оставшиеся в Восточном Алеппо, будут рассматриваться как террористы.

Лавров также рассказал, что консультации по Восточному Алеппо в Женеве отложены до 6-7 декабря по просьбе США, отметив, что Москва считает контрпродуктивным ставить на голосование проект резолюции СБ ООН по Алеппо. Об этом сообщает ТАСС.