Лавров рассказал о согласовании РФ и США выхода боевиков из Восточного Алеппо
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о согласовании экспертами из РФ и США маршрутов и сроков выхода боевиков из Восточного Алеппо.
- Как только они будут согласованы, вступит в силы режим прекращения огня, - сказал Лавров, комментируя суть предложений госсекретаря США Джона Керри по Сирии в Риме.
Он также отметил, что боевики, оставшиеся в Восточном Алеппо, будут рассматриваться как террористы.
Лавров также рассказал, что консультации по Восточному Алеппо в Женеве отложены до 6-7 декабря по просьбе США, отметив, что Москва считает контрпродуктивным ставить на голосование проект резолюции СБ ООН по Алеппо. Об этом сообщает ТАСС.
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