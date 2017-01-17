Лавров рассказал о попытках США завербовать дипломатов из РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об усиленных попытках спецслужб США завербовать российских дипломатов.

По его словам, за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Барака Обамы, вербовочная активность в отношении российских дипломатов нарастала.

В качестве примера Лавров привел попытку вербовки российского дипломата, приехавшего в США, чтобы купить лекарства для лечения экс-премьера РФ Евгения Примакова.

- У нас были подходы в апреле прошлого года. Беспрецедентно, на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника-посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать, - цитирует «Интерфакс» слова Лаврова.

При этом Лавров назвал безосновательными заявления о притеснениях американских дипломатов в Москве.