Лавров рассказал о планах США спасти «Джебхат ан-Нусру» для свержения Асада

Выступая на пресс-конференции в Белграде, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть все основания полагать, что Соединенные Штаты всеми силами пытаются уберечь террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация), чтобы в дальнейшем использовать ее для свержения нынешнего президента Сирии Башара Асада.

- Масса примеров, которые говорят о том, что вольно, невольно, но «Джебхат ан-Нусра» каким-то образом выводилась за скобки в практических действиях американской коалиции. Было немало оснований полагать, что ее берегли и берегут как наиболее эффективную, боеспособную силу, выступающую против правительства на земле с тем, чтобы когда придет час, использовать ее для свержения законного правительства Сирии, — цитирует Лаврова РИА «Новости».

По словам российского министра, то, что террористы нанести удар в Пальмире в тот момент, когда международная коалиция во главе с США прекратила наступление на Ракку, навевает на мысль о срежиссированности этих событий, чтобы дать боевикам в Алеппо передышку.