Лавров рассказал об ожиданиях от визита Путина в Японию

В Москве рассчитывают, что визит президента России Владимира Путина в Японию придаст новый импульс развитию отношений между двумя странами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей лавров.

«Этот набор соглашений будет охватывать сферу торгово-экономических отношений, и сферу гуманитарную, культурную, научную», - цитирует министра ТАСС.

Лавров рассказал, что визит путина в Токио стал главной темой переговоров с его японским коллегой Фумио Кисидой. Кроме того, министры обсудили вопросы сотрудничества дипведомств двух стран и план консультаций на будущий год. «Мы удовлетворены тем, как развивается взаимодействие по линии министерств иностранных дел, по линии Советов безопасности», - отметил Лавров.