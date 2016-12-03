Лавров рассказал об ожиданиях от визита Путина в Японию
В Москве рассчитывают, что визит президента России Владимира Путина в Японию придаст новый импульс развитию отношений между двумя странами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей лавров.
«Этот набор соглашений будет охватывать сферу торгово-экономических отношений, и сферу гуманитарную, культурную, научную», - цитирует министра ТАСС.
Лавров рассказал, что визит путина в Токио стал главной темой переговоров с его японским коллегой Фумио Кисидой. Кроме того, министры обсудили вопросы сотрудничества дипведомств двух стран и план консультаций на будущий год. «Мы удовлетворены тем, как развивается взаимодействие по линии министерств иностранных дел, по линии Советов безопасности», - отметил Лавров.
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