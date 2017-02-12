Лавров рассказал о непрекращающихся попытках вербовки российских дипломатов

Глава МИД иностранных дел Сергей Лавров назвал «неприемлемыми» попытки вербовки российских дипломатов иностранными государствами.

Об этом рассказал руководитель ведомства в интервью телеканалу НТВ. Он заметил, что «очень часто это делается бесцеремонно, в присутствии членов семьи».

Лавров возмутился на заявления американских дипломатов о том, что в России их «обижают». Он добавил: «У них здесь гораздо более комфортный режим для деятельности, нежели чем тот режим, который они создали в последние пару лет вокруг нашего посольства и наших консульских учреждений в США».

Как сообщают РИА Новости, весной 2016 года США пытались завербовать советника-посланника посольства России в Вашингтоне. В РФ эта история получила огласку из-за недружественной риторики бывшей администрации США.

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Места: Россия
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