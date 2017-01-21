Лавров рассказал о финансировании ДАИШ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что львиную долю финансирования террористических организаций составляет наркоиндустрия.

– Именно наркобизнес, наркоиндустрия финансирует львиную долю затрат, за счёт которых существуют террористические организации и прочие структуры организованной преступности, – сказал министр. Лавров также добавил, что наркотики стали реальной угрозой для России. Они наносят ущерб не только здоровью граждан, но и отечественной экономике, сообщает RT.

По словам Лаврова, террористические организации во многом существуют за счет контрабанды нефти и за счет производства наркотиков.