Лавров раскритиковал поведение Кирби

Глава МИД России Сергей Лавров назвал реакцию официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби на вопрос российской журналистки про Сирию, несвойственной «американским ценностям».

Ранее Кирби в ходе прошедшего накануне брифинга назвал вопрос от сотрудницы Russia Today «неприемлемым инцидентом», сообщает «Экономика сегодня».

Лавров также признался, что у него были мысли пожаловаться на Кирби его непосредственному начальнику - госсекретарю США Джону Керри.

- Я решил не жаловаться его боссу в его отсутствие, - сказал Лавров, таким образом объяснив, что предпочел не касаться темы некорректного поведения Кирби ввиду отсутствия спикера в момент беседы с Керри.

Кирби не смог ответить на вопрос корреспондента RT Гаяне Чичакян, откуда у Вашингтона появилась информация о том, что ВКС РФ якобы нанесли удары по пяти госпиталям в Алеппо. В ответ на это он посоветовал обратиться за комментариями в Минобороны РФ.

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