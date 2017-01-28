Лавров провел переговоры с коллегой из Ирана

Главы МИД России и Ирана обсудили результаты переговоров по Сирии, которые прошли в Астане.

Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф отметили, что переговоры были эффективными. Кроме того, дипломаты уверены, что опыт переговоров в Астане будет полезен для последующего сирийского урегулирования.

Россия и Иран отметили, что намерены продолжить тесное сотрудничество по содействию политическому решению конфликта в Сирии, сообщает ТАСС.

– Подчеркнуто, что встреча стала эффективной площадкой для прямого диалога между правительством САР и представителями вооруженной оппозиции в целях укрепления режима прекращения боевых действий, восстановления мира и спокойствия в этой стране, – говорится в сообщении МИД РФ.