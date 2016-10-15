Лавров проведет переговоры по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Швейцарию для проведения переговоров в Лозанне по урегулированию сирийского кризиса.

Ожидается, что в мероприятии примут также участие Саудовская Аравия, Турция и Иран. Окончательный список участников уточняется.

Российский дипломат уточнил, что не планирует на министерской встрече выдвигать инициативы. Планируется, что стороны обсудят методы урегулирования конфликта и перспективы размежевания террористов, сообщает ТАСС.