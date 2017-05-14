Лавров прокомментировал скандал вокруг фото с закрытой встречи с Трампом

Министр иностранных дел РФ Серей Лавров сообщил, что не знает, почему фото, сделанные в ходе его встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне 10 мая, вызвали реакцию со стороны СМИ в США.

Отвечая на вопрос о том, почему данная ситуация вызвала такую шумиху в прессе, Лавров сказал: «Не знаю. Белый дом объяснил, что никакого скандала не было, у них на сайте висит, что все было согласовано, так же как в отношении других министров».

После закрытой встречи Лаврова и Трампа в Белом доме в соцсетях российского МИД появились фотографии с нее. В американском издании CBC News рассказали, что «российские фотографии — единственные публичные свидетельства о встрече, притом что прессе не было разрешено присутствовать там».

Как сообщил The Washington Post, на самолете вместе с Лавровым прибыл фотограф ТАСС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что список присутствующих на встрече Лаврова и Трампа журналистов согласовывала американская сторона. Она добавила, что в Белом доме было столько журналистов, сколько «со стороны Вашингтона было позволено», пишет РБК.