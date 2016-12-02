Лавров призвал де Мистуру как можно скорее возобновить межсирийские переговоры

Выступая на конференции «Средиземноморье: римский диалог» в Риме, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о своем диалоге со специальным посланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, в ходе которого призвал не затягивать возобновление межсирийских переговоров.

- Время для компромисса давно уже назрело. Я общался сегодня со Стаффаном де Мистурой и призвал в очередной раз не затягивать с началом мирного процесса, не ждать тех, кто не хочет выполнения резолюции 2254, которая требует начала необходимого политического процесса с целью утверждения переходного правительства, принятия конституции и через полгода после этого проведения выборов, - цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва джелает все возможное для облегчения страданий жителей Алеппо.

- Касательно данных правозащитных организаций о количестве погибших людей в Алеппо. Мы эти данные всегда воспринимаем с вниманием и обязательно их перепроверяем, потому что подавляющее большинство информации, которое служит поводом для достаточно истеричных высказываний о ситуации в Алеппо черпается из структур, подобных так называемой «Сирийской обсерватории по правам человека», состоящей из одного человека. Она базируется в каком-то районе Лондона, в двухкомнатной квартире. Все об этом знают, но тем не менее продолжают ссылаться на нее как на авторитетный источник, - заявил Лавров.