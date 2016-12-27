Лавров предупредил Керри о последствиях поставок вооружения сирийской оппозиции
В телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости поставок вооружения, в том числе ПЗРК, отрядам сирийской оппозиции, что может спровоцировать новые жертвы.
«Лавров акцентировал, что разрешение на поставки антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, заложенное в подписанном Бараком Обамой 23 декабря законе США о бюджете на оборону, может привести к дальнейшей эскалации напряженности и новым жертвам», — цитирует РИА «Новости» сообщение МИД РФ.
Ранее президент США Барак Обама подписал закон о военных расходах, который, предусматривает, в том числе, порядок и условия поставок переносных зенитно-ракетных комплексов так называемой умеренной сирийской оппозиции.
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