Лавров предупредил Керри о последствиях поставок вооружения сирийской оппозиции

В телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости поставок вооружения, в том числе ПЗРК, отрядам сирийской оппозиции, что может спровоцировать новые жертвы.

«Лавров акцентировал, что разрешение на поставки антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, заложенное в подписанном Бараком Обамой 23 декабря законе США о бюджете на оборону, может привести к дальнейшей эскалации напряженности и новым жертвам», — цитирует РИА «Новости» сообщение МИД РФ.

Ранее президент США Барак Обама подписал закон о военных расходах, который, предусматривает, в том числе, порядок и условия поставок переносных зенитно-ракетных комплексов так называемой умеренной сирийской оппозиции.