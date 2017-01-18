Лавров перечислил вмешивавшиеся в выборы в США страны

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии, председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе предвыборной кампании в США целый ряд лидеров стран открыто выступали в поддержку кандидата от демократов Хиллари Клинтон, теперь те же лица говорят о вмешательстве в американские выборы Москвы.

- Мы, честно говоря, уже начинаем уставать от обсуждения темы российского вмешательства во внутренние дела Соединенных Штатов, в частности, в связи с избирательной кампанией, которая там завершилась избранием президента Трампа, — цитирует Лаврова RT.

По словам министра, все эти обвинения являются голословными, бездоказательными и клеветническими.

- Цинизм ситуации состоит в том, что в этом нас обвиняют те, кто активнейшим образом сам вмешивался в избирательную кампанию, — заявил дипломат, перечислив европейских лидеров, открыто агитировавших за одного из кандидатов.

- В этом активно отметились и Ангела Меркель, и Франсуа Олланд, и Тереза Мэй и другие лидеры европейских государств, — продолжил министр, подчеркнув, что многие не стеснялись демонизировать республиканца.

Лавров напомнил, что несколько дней назад, когда Трамп высказал свое мнение о миграционной политике Германии, госсекретарь США Джон Керри назвал это неэтичным вмешательством во внутренние дела ФРГ.

- Это говорят люди, которые не только на словах пытались поучать другие страны, включая Европу — Обама, например, лично агитировал против брекзита — но и вмешиваются в чужие дела гораздо более не безобидными способами с применением военной силы с целью смены режимов. Тут уже не двойные, а тройные стандарты, — подчеркнул глава МИД России.

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Места: Россия, США
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