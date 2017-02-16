Лавров перечислил позитивные моменты первой встречи с новым госсекретарем США

По итогам первых переговоров с главой внешнеполитического ведомства США Рексом Тиллерсоном министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал их конструктивными и рассказал о сферах сотрудничества двух стран в будущем.

По словам главы российского МИД, его американский коллега Тиллерсон подтвердил готовность Трампа преодолевать сложности в отношениях с США. Представитель Вашингтона также выразил заинтересованность США в подключении к урегулированию конфликтов, в частности на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Сергея Лавроа.

РФ и США подтвердили заинтересованность в борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии, Кроме того, Тиллерсон выразил готовность поддерживать межсирийский процесс в Астане.

Российский министр также отметил, что на встрече с Тиллерсоном вопрос санкций не обсуждался, а встреча Путина и Трампа состоится тогда, когда лидеры РФ и США сочтут это возможным.

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
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