Лавров ответил на заявления главы Хорватии о «российской угрозе» на Балканах
Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на обвинения президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович о возможном военном конфликте на Балканах из-за вмешательства России во внутренние дела региона.
Лавров отметил, что ему странно было услышать подобные слова от президента Хорватии, так как Россия готова выстраивать дружественные отношения со странами Балканского региона.
- Если у госпожи президента есть конкретные факты, подтверждающие эти заявления, мы готовы с ней эти факты обсудить, — приводит «РИА Новости» слова Лаврова.
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