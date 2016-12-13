Лавров ответил на заявления главы Хорватии о «российской угрозе» на Балканах

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на обвинения президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович о возможном военном конфликте на Балканах из-за вмешательства России во внутренние дела региона.

Лавров отметил, что ему странно было услышать подобные слова от президента Хорватии, так как Россия готова выстраивать дружественные отношения со странами Балканского региона.

- Если у госпожи президента есть конкретные факты, подтверждающие эти заявления, мы готовы с ней эти факты обсудить, — приводит «РИА Новости» слова Лаврова.