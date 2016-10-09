Лавров отметил коренные изменения в отношениях с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об агрессивной русофобии со стороны США и отметил, что некоторые шаги Вашингтона угрожают национальной безопасности России.

– Мы зафиксировали коренное изменение обстоятельств в том, что касается агрессивной русофобии, которая сейчас лежит в основе политики США в отношении России, – сказал Лавров в эфире российского телевидения. По его словам, речь идет не просто о риторической русофобии, а об агрессивных шагах, которые задевают национальные интересы РФ.

Лавров пояснил, что приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и дополнительные санкции не способствуют развитию добрососедских отношений. Данные о возможных ударах США по авиабазам в Сирии МИД РФ считает "опасными играми", сообщает РБК.