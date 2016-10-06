Лавров оставил на совести Германии предложение о введении новых санкций против РФ

На пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что он в курсе предложения властей Германии ввести новые санкции в отношении России в связи с ситуацией в Сирии.

- Мы читали о том, что в Германии якобы рассматривается возможность ввода новых санкций в отношении России в связи с ситуацией в Сирии. Это, конечно, дело германского правительства. Вопрос на совести тех, кто выносит суждения о том, что в Сирии реально происходит, - цитирует Лаврова «Интерфакс».

Вместе с тем глава МИД РФ выразил надежду, что здравый смысл все же возобладает и в ФРГ недееспособность позиции, когда Москву постоянно обвиняют во всех смертных грехах.

- Очень надеюсь, что возобладает здравый смысл, во-первых. А во-вторых, возобладает не желание во всем и везде обвинять РФ, а стремление обеспечить нормализацию обстановки в различных регионах мира, в том числе на Украине, на Ближнем Востоке, исходя прежде всего из интересов народов, которые там проживают, - подчеркнул Лавров.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: МИД
Следующая новость Биржевой курс евро обновил минимум 2016 года

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО