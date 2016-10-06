Лавров оставил на совести Германии предложение о введении новых санкций против РФ

На пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что он в курсе предложения властей Германии ввести новые санкции в отношении России в связи с ситуацией в Сирии.

- Мы читали о том, что в Германии якобы рассматривается возможность ввода новых санкций в отношении России в связи с ситуацией в Сирии. Это, конечно, дело германского правительства. Вопрос на совести тех, кто выносит суждения о том, что в Сирии реально происходит, - цитирует Лаврова «Интерфакс».

Вместе с тем глава МИД РФ выразил надежду, что здравый смысл все же возобладает и в ФРГ недееспособность позиции, когда Москву постоянно обвиняют во всех смертных грехах.

- Очень надеюсь, что возобладает здравый смысл, во-первых. А во-вторых, возобладает не желание во всем и везде обвинять РФ, а стремление обеспечить нормализацию обстановки в различных регионах мира, в том числе на Украине, на Ближнем Востоке, исходя прежде всего из интересов народов, которые там проживают, - подчеркнул Лавров.