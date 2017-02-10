Лавров объяснил выгоду Порошенко от обострения конфликта на Донбассе

Эскалация ситуации на востоке Украины выгодна президенту Петру Порошенко тем, что позволяет откладывать реформы, которые были оговорены в минских соглашениях. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Как только выяснилось, что безопасность можно обеспечить, если соблюдать то, о чем договорились, он понял, что теперь от него будут требовать политических реформ», - цитирует ТАСС интервью министра телеканалу НТВ.

По мнению Лаврова, как только украинский лидер внесет предложения о реформах в Раду, его политические дни будут сочтены.

Глава российского МИД полагает, что Порошенко решил закрыть глаза на действия добровольческих батальонов, «а может быть, даже и подсказать им, что нужно начать постреливать».

Лавров также отметил, что «единственный плюс» текущей ситуации на Донбассе состоит в том, что Запад начинает понимать, чего на самом деле стоит киевская власть.