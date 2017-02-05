Лавров объяснил причины продления санкций со стороны России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил введение ответных санкций в отношении Евросоюза желанием «сделать все по-честному». В противном случае он прогнозирует появление на российском рынке недобросовестной конкуренции.

В интервью австрийскому журналу «Profil» Лавров подчеркнул, что европейские сельхозпроизводители могли приобрести дополнительную выгоду на российском рынке благодаря тому, что отечественные банки не могут «получить займы на финансирование сельского хозяйства». На вопрос о том, когда Россия снимет ограничительные меры против ЕС, министр заметил: «Не мы инициировали санкции, и не нам снимать их».

Санкции в адрес РФ действуют с 2014 года после присоединения Крыма. Ответными санкциями тогда ответила Москва, введя продовольственное эмбарго в отношении ряда европейских продуктов. В июне 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия санкций против стран ЕС до 31 декабря 2017 года.

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Места: Россия, ЕС
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