Лавров обвинил организаторов «Евровидения» в беспринципной позиции по Самойловой

Ответственность за то, что российской исполнительнице Юлии Самойловой отказали в праве выступить на «Евровидение-2017» в Киеве, целиком и полностью лежит на украинских организаторах международного музыкального конкурса. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

- МИД уже все сказал. Это на совести организаторов, - цитирует Лаврова «Интерфакс».

Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны в течение трех лет в связи с тем, что она в 2015 году побывала в Крыму без разрешения властей в Киеве и тем самым нарушила украинское законодательство.

Между тем руководство Первого канала объявило о том, что Самойлова примет участие в конкурсе «Евровидение» в 2018 году, если украинские власти не изменят своего решения под давлением общественности.

В свою очередь народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что отправлять российского исполнителя на конкурс в Киев в нынешних политических реалиях изначально было ошибкой. По его мнению, Россия должна бойкотировать «Евровидение-2017».