Лавров обвинил Киев в неисполнении минских договоренностей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в саботировании выполнения минских договоренностей, а также в организации провокаций на линии соприкосновения в Донбассе.
По его словам, Киев делает все, чтобы иметь предлог не выполнять политическую часть комплекса мер, который был одобрен в Минске.
Лавров также отметил, что президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной встречи не увидели альтернативы минским договоренностям и пришли к выводу о необходимости продолжать работать в рамках нормандского формата.
Глава МИД РФ ранее неоднократно заявлял, что руководство Украины ждет, когда другие стороны первыми откажутся от реализации договоренностей, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость В Афганистане уничтожен один из лидеров ИГ
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии