Лавров обвинил Киев в неисполнении минских договоренностей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в саботировании выполнения минских договоренностей, а также в организации провокаций на линии соприкосновения в Донбассе.

По его словам, Киев делает все, чтобы иметь предлог не выполнять политическую часть комплекса мер, который был одобрен в Минске.

Лавров также отметил, что президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной встречи не увидели альтернативы минским договоренностям и пришли к выводу о необходимости продолжать работать в рамках нормандского формата.

Глава МИД РФ ранее неоднократно заявлял, что руководство Украины ждет, когда другие стороны первыми откажутся от реализации договоренностей, сообщает «РИА Новости».