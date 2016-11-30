Лавров обсудит с Чавушоглу последние заявления Эрдогана о целях Турции в Сирии

На предстоящей 1 декабря встрече в турецкой Аланье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров намерен обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу последние заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о введении войск в Сирию для свержения режима Башара Асада.

«Пятое заседание группы стратегического планирования в рамках российско-турецкого ССВУ под председательством министров иностранных дел России и Турции состоится 1 декабря в Аланье. В ходе переговоров планируется обсудить нынешнее состояние двусторонних отношений и процесс их нормализации, а также провести всесторонний обмен мнениями по региональным и международным вопросам, стоящим на повестке дня», — цитирует заявление турецкого МИД РИА «Новости».

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов сообщил, что на предстоящей встрече в Аланье Лавров и Чавушоглу обсудят заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что турецкие войска находятся в Сирии, чтобы свергнуть сирийского лидера Башара Асада.