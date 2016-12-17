Лавров обсудил с коллегами из Турции и Ирана ситуацию в САР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Министры обсудили освобождение от боевиков Алеппо, эвакуацию мирных жителей и действия по облегчению положение населения САР в других районах страны.

«Была подчеркнута важность продолжения согласованных усилий международного сообщества по оказанию гуманитарного содействия всем нуждающимся и по содействию переходу к полномасштабному политическому урегулированию в САР на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН», - сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, министры договорились о проведении в ближайшее время трехсторонней встречи.