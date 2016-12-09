Лавров не называл «дебилом» оператора агентства Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не обзывал «дебилом» оператора агентства Reuters, как это пытаются представить некоторые СМИ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня утром Сергей Викторович шел по коридору комплекса, оборудованного под СМИД ОБСЕ в Гамбурге. Ему навстречу вышли люди с камерой и «удочкой». Они включили камеру, направили микрофон. Тогда Лавров по-английски спросил: «Что вы хотите?» Корреспонденты не представились и не ответили. Они просто молчали и продолжали его снимать. Больше Сергей Викторович им ничего не сказал. Он развернулся и прошел в комнату», — цитирует RT запись, сделанную Захаровой на своей странице в Facebook.

Ранее украинские СМИ опубликовали видео, на котором Сергей Лавров, якобы, выругался на оператора агентства Reuters.