Лавров назвал вывоз на Украину российских контрактников провокацией

Задержание украинскими спецслужбами двух российских контрактников и вывоз их на территорию Украины является провокацией, считает глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

По его словам, это была незаконная провокация, совершенная спецслужбами Украины на территории РФ в отношении российских граждан.

Ранее Минобороны РФ заявило о похищении двух российских военнослужащих в Крыму. В российском ведомстве отметили, что украинские спецслужбы намерены сфабриковать против российских военных уголовное дело о якобы совершенных ими преступлениях против Украины. Вместе с тем, в пресс-службе СБУ заявили, что задержанные являются дезертирами, так как ранее являлись украинскими военными. Об этом сообщает «РИА Новости».