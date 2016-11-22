Лавров назвал вывоз на Украину российских контрактников провокацией

Задержание украинскими спецслужбами двух российских контрактников и вывоз их на территорию Украины является провокацией, считает глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

По его словам, это была незаконная провокация, совершенная спецслужбами Украины на территории РФ в отношении российских граждан.

Ранее Минобороны РФ заявило о похищении двух российских военнослужащих в Крыму. В российском ведомстве отметили, что украинские спецслужбы намерены сфабриковать против российских военных уголовное дело о якобы совершенных ими преступлениях против Украины. Вместе с тем, в пресс-службе СБУ заявили, что задержанные являются дезертирами, так как ранее являлись украинскими военными. Об этом сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Организации: МИД
Следующая новость В клинику Екатеринбурга поступили 22 студента с признаками отравления

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО