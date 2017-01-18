Лавров назвал выпады администрации Обамы против Трампа лицемерием
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал лицемерием выпады уходящей администрации президента США Барака Обамы против команды избранного президента Дональда Трампа. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.
В качестве примера Лавром привел ситуацию с критикой Трампа миграционной политики Германии, после которой госсекретарь США Джон Керри обвинил его во вмешательстве в дела другой страны.
- И это говорят люди, которые не только на словах пытались поучать другие страны, включая Европу, - сказал глава российского МИДа, напомнив, что Обама лично агитировал против Brexit.
Кроме того, Лавров заявил, что США, во время президентства Обамы, неоднократно вмешивались в чужие дела, применяя при этом военную силу с целью смены режимов. Об этом сообщает «Интерфакс».
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