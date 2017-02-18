Лавров назвал условие отмены санкций для Евросоюза

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия снимет ограничения для Евросоюза в случае выполнения минских договоренностей. Это заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности.

Агентство URA.RU цитирует политика: «Мы свои санкции против Евросоюза не снимем, пока минские договоренности не будут выполнены». Лавров указал, что в Париже, Берлине, Вашингтоне и штаб-квартире НАТО известны «известны причины их невыполнения».

Сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс назвал Россию ответственной за выполнение минских договоренностей.