Лавров назвал условие отмены санкций для Евросоюза
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия снимет ограничения для Евросоюза в случае выполнения минских договоренностей. Это заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности.
Агентство URA.RU цитирует политика: «Мы свои санкции против Евросоюза не снимем, пока минские договоренности не будут выполнены». Лавров указал, что в Париже, Берлине, Вашингтоне и штаб-квартире НАТО известны «известны причины их невыполнения».
Сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс назвал Россию ответственной за выполнение минских договоренностей.
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