Лавров назвал условие отмены санкций для Евросоюза

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия снимет ограничения для Евросоюза в случае выполнения минских договоренностей. Это заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности.

Агентство URA.RU цитирует политика: «Мы свои санкции против Евросоюза не снимем, пока минские договоренности не будут выполнены». Лавров указал, что в Париже, Берлине, Вашингтоне и штаб-квартире НАТО известны «известны причины их невыполнения».

Сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс назвал Россию ответственной за выполнение минских договоренностей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: санкции
Следующая новость Запуск ракеты-носителя Falcon 9 отложили за несколько секунд до старта

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО