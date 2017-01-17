Лавров назвал терроризм главной международной угрозой

Глава МИД Сергей Лавров назвал терроризм главной угрозой мировому сообществу.

При этом он отметил, что борьба с экстремистами пока не приносит должного результата, так как мировому сообществу не удается сплотиться для борьбы с террористами.

Лавров также напомнил, что в результате гнусного террористического акта был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

По его мнению, объединению усилий для борьбы с терроризмом мешают базовые противоречия между объективной тенденцией формирования многополярного мира с одной стороны и действиями тех, кто пытается цепляться за отжившую концепцию многополярности, а также противоречия в базовых принципах внешней политики различных стран. Об этом сообщает ТАСС.