Лавров назвал сфабрикованными обвинения в адрес РФ в связи с ударом по Хассу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес России и Сирии в связи с ударом по школе в населенном пункте Хасс (провинция Идлиб) являются сфабрикованным информационным вбросом.

- Сейчас раскручивается эпизод, который произошел 27 октября в Идлибе, когда школа была подвергнута атаке. Измышления, прежде всего, направлены против России, против Сирии, - отметил он.

Сегодня Лавров принимает участие в пресс-конференции по итогам переговоров со своим сирийским и иранским коллегами Валидом Муаллемом и Джавадом Зарифом. Об этом сообщает «Интерфакс».

"В ответ на эти измышления министерство обороны России распространило инф- ормацию, с которой вы можете ознакомиться, с фактами, которые опровергают эти утверждения и показывают сфабрикованность этого информационного вброса, - продолжил министр.